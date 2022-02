Wojna na Ukrainie odbije się na portfelach Polaków. Będzie widoczna w cenach i na rynku pracy

Jak wojna na Ukrainie wpływa na portfele Polaków?

Wojna na Ukrainie. Ceny będą wyższe

Agresja Rosji i wpływ na rynek pracy

Kubisiak przypomina, że w 2014 roku, czyli przy okazji poprzedniej agresji Rosji na Ukrainę, były obawy o to, że Ukraińcy zaleją polski rynek pracy i wypchną z niego dotychczasowych pracowników. Miało to mieć też wpływ na obniżenie wynagrodzeń.

Nie wiadomo jeszcze, ilu Ukraińców zdecyduje się na przyjazd do Polski. Są już za to szacunki, jak wielu z nich mogłoby znaleźć u nas pracę. Prezes Personnel Service Tomasz Hanczarek, cytowany przez PAP, ocenia, że polski rynek pracy jest w stanie wchłonąć około pół miliona pracowników w ciągu sześciu miesięcy , a kolejne 200 tys. na dalszym etapie.

Raty kredytów w czasie wojny

W ostatnich miesiącach wiele się mówi o rosnących ratach kredytów, co mocno uderza w portfele dużej części Polaków. Konflikt na Ukrainie może mieć potencjalnie wpływ na to, że w dalszej części roku miesięczne płatności będą większe, niż do tej pory zakładano .

Ekonomiści PKO BP zwracają uwagę na sygnały rynkowe z ostatnich godzin. Sugerują one, że w wyniku eskalacji konfliktu na wschodzie NBP może być zmuszony do silniejszych podwyżek stóp procentowych. Wszystko po to, by powstrzymać jeszcze większą inflację.