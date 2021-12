Polska jednak dostanie unijne miliardy? Niemiecki dziennik komentuje

Kryzys na granicy ważny dla całej Unii

Polska cały czas apeluje o pomoc w uszczelnieniu granicy z Białorusią, w innym wypadku uchodźcy podążaliby tą drogą do Niemiec. "W interesie KE jest również dopilnowanie, aby nie powstał tam żaden nowy szlak migracyjny" - zaznacza "Handelsblatt" i dodaje, że wypłata środków z Funduszu Odbudowy "mogłaby zmotywować Polskę do kontynuacji misji na granicy samodzielnie i na własny koszt, bez zbytniego angażowania UE". KE bowiem wciąż oficjalnie wypowiada się przeciwko finansowaniu fizycznych ogrodzeń na granicy.

"Nadszedł zatem dobry moment, aby przekazać rządowi polskiemu pierwszą transzę 4,68 mld euro, do której jest on co do zasady uprawniony" – pisze "Handelsblatt". Zanim jednak pieniądze popłyną z Brukseli, Komisja oczekiwałaby zapewnienia, że Polska "najpierw naprawi coś w swoim systemie sądownictwa". Zgodnie z niedawną decyzją ETS "na Polskę nałożono grzywnę w wysokości miliona euro dziennie, której Polska nie płaci" - przypomina gazeta.