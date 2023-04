Polska się zbroi. Kupimy od Wielkiej Brytanii nowoczesne systemy obrony powietrznej

Wielka Brytania sprzeda Polsce systemy obrony powietrznej CAMM

Jak wyjaśniono w opublikowanym komunikacie, CAMM to najnowszej generacji system obrony powietrznej, będący w służbie zarówno brytyjskich sił lądowych, jak i marynarki wojennej. Pociski mogą być użyte do ochrony rozmieszczonych wojsk czy krytycznej infrastruktury. Mogą one z odległości 25 km trafić w poruszający się z prędkością dźwięku obiekt wielkości piłki tenisowej. CAMM są już w Polsce - na wyposażeniu brytyjskiej armii, która pomaga w ochronie jej przestrzeni powietrznej po inwazji Rosji na Ukrainę.