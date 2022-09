Polska stawia się Unii. Nie zgodzi się na limity zużycia

Resort w piątkowym komunikacie przypomniał, że w piątek ministrowie odpowiedzialni za energię spotkali się, żeby omówić rozwiązania, mające na celu złagodzenie wysokich cen energii oraz stan przygotowań do następnej zimy. Polska reprezentowana była przez szefową MKiŚ Annę Moskwę oraz wiceminister Annę Łukaszewską-Trzeciakowską.

Ceny energii na niedopuszczalnych poziomach

W trakcie piątkowego spotkania zaprezentowano polskie propozycje dotyczące interwencji rynkowej na rynku energii UE. Zostały one przekazane również państwom członkowskim.

Polska zaproponowała m.in. wprowadzenie limitu dla cen gazu importowanego do UE - co - jak podkreślono - wpłynęłoby nie tylko na gaz wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej, ale także na inne zastosowania – takie jak ciepłownictwo i przemysł.