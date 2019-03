Polska trzyma złoto w Anglii. Płaci tysiące, zarabia miliony

W obliczu zamieszania dotyczącego brexitu wracają pytania o wiarygodność Banku Anglii, jako jednego z dwóch największych na świecie skarbców złota. Na Wyspach przechowywane jest kilka tysięcy ton kruszcu należących do blisko 60 krajów. Jest tam także grubo ponad 100 ton polskiego złota.

Ostatnio rosyjska telewizja RT zasugerowała, że nikt oprócz brytyjskich bankierów nie może mieć pewności, że całe złoto fizycznie jest obecne w skarbcu. A przykłady pogrążonej w kryzysie Wenezueli czy Australii pokazują, że w razie potrzeby władze krajów mają problemy z dostępem do kruszcu .

Decyzję o inwestycji w złoto komentował w programie "Money. To się liczy" prof. Stanisław Gomułka, były wiceminister finansów i ekspert BCC. Jak podkreślał, ryzyko jest niewielkie. - Rośnie liczba ludzi bardzo bogatych, milionerów i miliarderów. A ci ludzie mają swoje żony, kochanki i kupują im drogie prezenty również w złocie. Popyt na złoto rośnie - podsumował z przymrużeniem oka.

Na pytanie o to, czy NBP w razie potrzeby mógłby w każdej chwili sprowadzić swoje rezerwy złota do kraju, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Nic jednak nie wskazuje, by taki scenariusz był brany pod uwagę. Według NBP przechowywanie kruszcu w Polsce praktycznie ograniczałoby możliwość jego inwestowania, utrudniając realizację podstawowych celów utrzymywania rezerw dewizowych.