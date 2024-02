Polskie firmy naruszały sankcje gospodarcze

"74 proc. badanych przedsiębiorstw deklaruje, że podjęło dodatkowe działania w kontekście zarządzania ryzykiem sankcyjnym. Mimo to, co trzecia z nich (31 proc.) była narażona na ryzyko niezamierzonego naruszenia sankcji, a co szósta (16 proc.) przyznaje, że je naruszyła" – napisano w raporcie.