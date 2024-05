Ponad 600 zł bez względu na wiek. Decyzja w 30 dni

Po ostatniej waloryzacji kwota tego świadczenia wzrosła do ponad 600 zł miesięcznie. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, kto może starać się o takie wsparcie i jakie są procedury związane z jego uzyskaniem?

Zobacz także: Wesele z dziećmi czy bez? Sprawdziliśmy, co sądzą Polacy

Oto komu przysługuje dodatek

Zgodnie z najnowszymi danymi, po ostatniej aktualizacji kwot, świadczenie dla sieroty całkowitej wzrosło z 553,30 zł do 620,36 zł miesięcznie, jak donosi o2.pl.

ZUS informuje, że prawo do ubiegania się o to świadczenie przysługuje każdej osobie, która łączy status sieroty zupełnej z prawem do renty rodzinnej, niezależnie od swojego wieku.