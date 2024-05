ZUS wypłaca 1780 zł. Także mężczyznom. Oto komu przysługuje świadczenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca świadczenie w wysokości 1780,96 zł brutto, do którego uprawnione są nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. Niestety, wielu z nich nie jest świadomych, że mają prawo do tego rodzaju wsparcia finansowego – przypomina goniec.pl.

Uzupełniające Świadczenie Rodzicielskie, powszechnie nazywane Mama 4 plus, zostało wprowadzone w życie w 2019 roku. Ma ono za zadanie zapewnić odpowiednie środki do życia osobom, które zdecydowały się opuścić rynek pracy lub nigdy na niego nie wchodziły, by móc skupić się na opiece nad potomstwem. Wbrew powszechnej nazwie, uprawnienia do uzyskania tego wsparcia nie ograniczają się wyłącznie do matek.