Ponad milion wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Znamy dane

Według stanu na wieczór 16 kwietnia, wpłynęło dokładnie 1 175 726 wniosków o skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez specustawę antykryzysową. Z podziałem na konkretne formy pomocy wygląda to następująco:

o 783 086 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.

o 199 909 - dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

o 12 057 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;

o 126 855 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;

o 19 303 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;

o 34 516 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat.