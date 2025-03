Porażka Muska. Miał ciąć wydatki. Liczby mówią wszystko

Elon Musk, naznaczony przez Donalda Trumpa do redukcji wydatków publicznych, stoi przed trudnym zadaniem. Mimo anulowania kontraktów i zwolnień, wydatki federalne USA wzrosły w lutym do 603 mld dolarów, co jest rekordowym wynikiem - informuje serwis next.gazeta.pl. Dodając, że ta kwota to o 40 mld dolarów więcej, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.