Cła Donalda Trumpa uderzą w Amerykanów. Także w firmy Elona Muska

Amerykanie są zmuszeni do importu aluminium, bo mają zaledwie cztery huty tego metalu, a w 2024 r. w pełni operacyjne były jedynie dwie - przypomina amerykański "The Boston Herald".

Według danych American Iron and Steel Institute największymi eksporterami stali do USA w 2024 r. były:

Eksport stali do Stanów Zjednoczonych utrzymuje w Kanadzie 23 tys. miejsc pracy i odpowiada za 1 proc. PKB (35 mld dol.). Kanada dominuje także w eksporcie aluminium i odpowiada za 70 proc. importu tego metalu do USA.

Cena aluminium na amerykańskim rynku sięgnęła 2,7 tys. dol. za tonę. Był to efekt kolejnej zapowiedzi Donalda Trumpa o podniesieniu ceł na aluminium z Kanady do 50 proc., z której chwilę później się wycofał.

W przypadku stali producenci z USA mogą zwiększyć produkcję, jeśli dojdzie do ograniczenia importu. Mogą również podnieść ceny, co już się dzieje, przez co rodzime firmy kupujące amerykańską stal płacą więcej.

"Wprowadzone przez Trumpa w pierwszej kadencji cła na stal i aluminium przyniosły korzyści amerykańskim producentom tych dwóch metali, zachęcając ich do zwiększenia produkcji. Ale beneficjentów było stosunkowo niewielu. Amerykański przemysł stalowy zatrudnia mniej niż 150 tys. osób. Sam Walmart zatrudnia w USA 1,6 mln pracowników " - przypomina "The Boston Herald". Zdaniem dziennika zarobili producenci stali i aluminium, ale cła uderzyły w firmy korzystające z tych metali.

Bloomberg ostrzega, że cła wpłyną na warte ok. 150 mld dolarów importowane produkty, po które sięgają konsumenci - od artykułów sportowych po elektronikę. Największą kategorią importu, która poczuje skutki taryf, są części aluminiowe do samochodów i ciągników - w 2024 r. import tych towarów do USA osiągnął wartość 25,7 mld dol. Szacuje się, że samochody w Stanach Zjednoczonych podrożeją średnio od 1 do 1,5 tys. dol. Droższa będzie również budowa domów.