Byli na zaprzysiężeniu Trumpa. Najbogatsi ludzie świata stracili 200 mld dol.

Agencja podkreśla, że czas od wygranej Trumpa w wyborach do jego zaprzysiężenia to była hossa. Indeks S&P 500 rósł do rekordowych rozmiarów, a inwestorzy zarabiali np. na akcjach kryptowalut. Świat biznesu wiele oczekiwał od drugiej prezydentury Trumpa.