Donald Trump obiecał, że kupi Teslę. Chce pomóc Elonowi Muskowi

To nie był dobry poniedziałek dla Elona Muska. Kurs Tesli na koniec dnia zanurkował o 15 proc., a od początku roku spadł o ponad 40 proc. Do tego doszło do awarii serwisu społecznościowego X. Użytkownicy przez większość dnia mieli problem z dostępem do portalu, a sam Musk zdradził, że doszło do ataku cybernetycznego. Zdaniem najbogatszego człowieka świata do ataku miało dojść z IP zlokalizowanych na Ukrainie. Jednak odpowiedzialność za atak wzięła na siebie grupa hakerów Mroczna Burza, która ma powiązania z Rosją oraz wspiera Palestynę.