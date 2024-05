Idą spore zmiany w Kodeksie pracy. Oto szczegóły

Od 2026 r. do stażu pracy, od którego zależy wiele uprawnień pracowniczych czy dostęp do wyższych stanowisk w firmie, zaliczany ma być także okres przepracowany w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i umów takich jak umowa zlecenie czy pracy podjętej za granicą - informował w poniedziałek money.pl.

Będą zmiany w Kodeksie pracy

Dlatego – jak czytamy – ustalanie stażu pracy wyłącznie z odwołaniem się do okresów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy prowadzi do nierównego traktowania.

W rządowej informacji wskazano, że aktualne rozwiązanie utrudnia dostęp do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk, na których wymagane jest posiadanie określonego stażu pracy. Chodzi także m.in. o prawo do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego.

Staż pracy po nowemu

W związku z tym resort chce, by do okresu zatrudnienia – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczany był ogólny czas wykonywania pracy i prowadzenia działalności, jeśli stanowiły one podstawę do ubezpieczeń społecznych.