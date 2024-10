Pożar w brytyjskiej stoczni budującej atomowe okręty. Apel do mieszkańców

Ok. godz. 8.30 czasu polskiego stocznia BAE Systems, na której terenie doszło do pożaru, poinformowała, że ogień nie został jeszcze ugaszony.

Jeden z największych zakładów

Na zdjęciach zamieszczonych w internecie widać płomienie i czarny dym unoszący się ze szczytu dużego budynku na terenie stoczni. Według firmy jest to drugi co do wielkości kompleks stoczniowy tego typu w Europie. Zakład zatrudnia ok. 10 tys. pracowników.