Praca za granicą. Czy to koniec "saksów"? Polacy chcą, ale ofert coraz mniej

- Pracuję w Holandii u tego samego pracodawcy od początku 2018 roku, choć z przerwami. Kiedy wybuchła pandemia, akurat mnie tu nie było, wróciłam w czerwcu ubiegłego roku. Na początku pandemii, z tego, co wiem, ludzie z mojego projektu z mniejszym stażem, byli przenoszeni na inne projekty. Nie tracili pracy, ale agencja przenosiła ich gdzie indziej, z możliwością późniejszego powrotu na ten projekt, na którym jestem – opowiada Klaudia Chomicz, Polaka jeżdżąca do pracy w Holandii.

Polacy dużo myślą o pracy za granicą

Od deklaracji o chęci wyjazdu do przekroczenia granicy droga jednak daleka, dlatego też trudno jest, w tej chwili oszacować, jak duża liczba osób faktycznie wyjedzie w najbliższym czasie do pracy na Zachód.

– Zainteresowanie jest duże, ale kiedy dochodzi już do konkretów, to część osób jednak się rozmyśla – mówi Mateusz Żydek z Ranstad Polska.

Na zachodzie nie brakuje rąk do pracy. Brakuje specjalistów

Choć ofert jest coraz więcej, to nie jest już tak, że na Zachodzie każdego przyjmą z otwartymi rękoma. Brakuje przede wszystkim specjalistów i to oni są w cenie.

A co z pensjami?

Miesięczne zarobki pracownika produkcji w Niemczech, który jest zatrudniony przez agencje pracy, to średnio 1950 euro. Za to hydraulik może liczyć na 2600 euro netto.

Choć 1200 euro nie robi już takiego wrażanie, jak kilka lat temu, to nadal są to znacznie wyższe zarobki za najprostsze prace od tych w Polsce. O podwyżki jednak coraz trudniej.

Zbliża się koniec tradycyjnych "polskich saksów"?

Jak długo jeszcze Polacy będą jeździć na "saksy"? To słowo już coraz mniej przystaje to faktycznej sytuacji, bo wielu Polaków po prostu układa sobie życie za granicą, a nie wyjeżdża dorobić. Coraz mniej jest ofert przy zbiorze szparagów czy sezonowej pracy w ogrodnictwie.

- Portugalia, choć weszła do UE ponad 30 lat temu, to wciąż mieszkańcy tego kraju chętnie wyjeżdżają do pracy do Holandii, Francji, Belgii oraz Luksemburga - zwraca uwagę dr Matczak.