Pracy nie ma 55 mln mieszkańców krajów OECD. Grozi nam kryzys społeczny

Eksperci wskazują, że pandemia zamienia się z kryzysu epidemicznego w kryzys zatrudnienia i to znacznie gorszy niż ten z 2008 roku. Najbardziej dotknięci utratą pracy są: kobiety, młodzież i pracownicy o niskich dochodach.

Z raportu wynika, że średnia stopa bezrobocia w 37 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państwach OECD wyniosła w maju 8,4 proc. W lutym bez pracy było zaledwie 5,2 proc. obywateli. Jak przekłada się to na konkretne liczby? Bezrobotnych na obszarze OECD było w maju 54,5 mln.

Prognozy zakładają, że nawet w optymistycznym scenariuszu rozwoju pandemii (bez silnego powtórnego uderzenia) stopa bezrobocia w całym OECD może osiągnąć 9,4 proc. w czwartym kwartale 2020 roku. Byłby to najwyższy poziom wskaźnika od czasu Wielkiego Kryzysu. Choć w przyszłym roku sytuacja powinna się poprawiać, eksperci nie wierzą, że odsetek osób bez pracy wróci do końca 2021 roku do stanu sprzed kryzysu.