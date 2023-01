Preferencyjny kredyt dla młodych

Kredyt dla młodych – co to takiego?

Nisko oprocentowany kredyt hipoteczny dla młodych rodzin

Jakie będą warunki otrzymania kredytu dla młodych?

Jeszcze we wrześniu 2022 roku projekt preferencyjnych kredytów dla młodych na mieszkanie znajdował się w fazie rozważań. Prezes Kaczyński podczas wizyty w Stalowej Woli powiedział, że mogłoby z niego skorzystać około 50 tys. rodzin rocznie.

16 grudnia 2022 roku szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii Waldemar Buda ogłosił uruchomienie tego programu pod hasłem "Pierwsze Mieszkanie". Kierowany jest do osób, które nie ukończyły 45. roku życia, a kupią swoje pierwsze mieszkanie.

Maksymalna kwota kredytu, jaką będą oni mogli zaciągnąć to 500 tys. zł, a wzrośnie do 600 tys. zł, jeśli o zobowiązanie będzie starało się co najmniej dwóch kredytobiorców. Nie będzie wymagany wkład własny.