Prezenty przedwyborcze PiS. Kaczyński: starczy pieniędzy

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku 500 plus zostanie podniesione do 800 zł. Zapowiedział też, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65 plus oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Jak najszybciej zniesione mają zostać również opłaty za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.