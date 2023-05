800 plus w czerwcu? Kaczyński: niemożliwe do przeprowadzenia

robolbezrobot... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

podam schemat jak to wygldało za komuny dla zapyziałych solidarnościowców ze stoczni i kopalń powód wyjścia na ulicę brak chleba -1) większość do miasy pzreprowadziło się ze wsi tam mieli rodziny i słynne przemówienia pogłowie ...............spadło przyjechała komisja dostała po szklance bimbru i 2 kilo leberki i kiełbasy no i wszystko oki -2) wywóz mięcha w puszkach z oznaczeniem ogórki konserwowe do Rosji co oznaczało brak mięcha w sklepach ale wszyscy mieli za wyjątkiem górników urzędników nie wszystkich ale był ocet i musztarda pod mięcho i ocet pod ogórki czy nóżki -3 ) przez to nie istniał rynek konsumencki -4) brakowało kasy w skarbcu państwowym nikt nie miał kont w banku - % przez to pieniądz nie miał wartości -6) wszyscy kradli za wyjątkiem elit -7) polecam książkę RESORTOWE DZIECI i wypowiedź na temat jak należy traktować nieudacznicze dzieci resortów i mamy odpowiedz dlaczego robotnicy są tak gnębieni przez komuchów i ich potomków ( czemu mamy tak niskie pensje a do tego państwo im pomaga pod pozorem utrzymania miejsc pracy za gówno nie kasę ) można by tak przykładami ale pewnie wszyscy kogoś takiego byśmy znaleźli w swoim doświadczeniu - to powody wybuchu i traktowania robotników ,górników i stoczniowców