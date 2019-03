Prezydent zabiera głos w sprawie nauczycieli. "Oczekiwania są usprawiedliwione"

- Nauczyciele to nie są ludzie dobrze zarabiający, ich oczekiwania są usprawiedliwione - oświadczył we wtorek prezydent Andrze Duda. Poprosił jednocześnie "obie strony" sporu, by podeszły do tej sprawy w sposób wyważony.

