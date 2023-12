Producent opon, który stał się wyrocznią restauracji. Oto skąd się wzięły gwiazdki Michelin i co oznaczają

Historię powstania "Guide Michelin" opisał przed kilkoma miesiącami "Press". Dziś odnotowanie przez Michelina nazwy restauracji w swoim przewodniku to nobilitacja dla lokalu. Dodatkowy prestiż dochodzi w momencie, gdy twórcy przyznają im od jednej do trzech gwiazdek. Taki zaszczyt w czerwcu spotkał m.in. krakowską restaurację Bottiglieria 1881, która otrzymała dwie gwiazdki .

Gwiazdki Michelin. Oto jak rozpoczął się ten proces

Co oznaczają gwiazdki Michelin?

Restauracje opisane w "Guide Michelin" mogą otrzymać od jednej do trzech gwiazdek (choć też mogą nie dostać żadnej). Oto co one oznaczają (cytaty za "Press"):

Kontrowersje związane z gwiazdkami Michelin

To sprawia, że "Guide Michelin" wzbudza kontrowersje w branży. Szef kuchni Marc Veyrat wytoczył proces jego wydawcy, gdyż został pozbawiony jednej gwiazdki. Zarzucał on Michelinowi m.in. to, że nie jest on w stanie w ciągu roku skontrolować wszystkich restauracji we Francji, a także to, że jego inspektorzy w jednym z jego dań pomylili gatunki sera.