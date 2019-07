Prognoza pogody. Sprawdziliśmy, ile właściwie to kosztuje

290 tys. zł. na balony meteorologiczne

Jak dowiedział się money.pl, tylko pensje zespołów meteorologów rocznie pochłaniają ponad 7,6 mln zł. Ale to nie koniec wydatków. Mało kto zastanawia się np., ile może kosztować utrzymanie pojedynczej stacji synoptycznej. Sprawdziliśmy to. Są to koszty rzędu 77,6 tys. zł miesięcznie.

Sporo pochłaniają pomiary prowadzone w powietrzu. Koszt radiosond dla tzw. sondaży aerologicznych to kolejne 1,13 mln zł rocznie. Same balony kosztują Instytut rocznie ponad 290 tys. zł.

Nie mamy własnego satelity

Koszty generuje natomiast utrzymanie i rozwój stacji do odbioru tych danych satelitarnych. Jak wyjaśnia IMGW, Polska, jako kraj członkowski EUMETSAT-u, jest zobowiązana do współuczestniczenia w kosztach utrzymania istniejącego systemu satelitarnego Meteosat oraz Metop, a także finansuje budowę nowych systemów satelitarnych: Meteosat Trzeciej Generacji oraz Metop Drugiej Generacji.

11 tys. euro za pogodową matematykę

IMGW-PIB korzysta z modeli pochodzących z dwóch konsorcjów COSMO i ALADIN. Ile to kosztuje? - Za członkostwo w COSMO nie ma opłat, są opłaty za członkostwo w ALADIN. Koszt to 11 tys. euro/rok (prawie 50 tys. zł), ale jest to rozliczane głównie w naszych wyjazdach zagranicznych. Jeżeli chodzi tu o zakup bazy danych przygotowanych przez podmiot zewnętrzny, to takich kosztów nie ponosimy – wyjaśnia Instytut.