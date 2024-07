Projekt gotowy w połowie. Nowy głos z CPK

Budowa CPK. Prezes komentuje

CPK. Kluczowe daty

Czernicki powtórzył, że jeżeli do końca 2024 r. spółka dostanie decyzję lokalizacyjną dla lotniska, a równolegle do tego czasu kupi już znaczącą większość gruntów, to pozwolenie na budowę powinna dostać w I kwartale 2026 r. Roboty naziemne ruszyłyby wtedy w III kwartale 2026 r. Jeżeli budowa tunelu kolejowego zakończy się w II kwartale 2029 r., a terminala lotniska w I kwartale 2031 r., to w II kwartale tego samego roku spółka powinna dostać pozwolenie na użytkowanie i przystąpi do certyfikowania lotniska, aby mogło zacząć działać w 2032 r.