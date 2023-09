Promocja na zakup węgla w sklepie PGG. Klienci narzekają na jedną rzecz

PGG sprzedaje węgiel. Klienci narzekają na terminy

PGG informuje, że choć letnia promocja się skończyła, to klienci nadal mogą korzystać z darmowego transportu z kopalni do składu Kwalifikowanego Dostawcy Węgla (KDW).

"Przepraszamy, żaden z Kwalifikowanych Dostawców Węgla nie jest w tej chwili dostępny. Węgiel dostępny, ale cóż z tego skoro nie ma możliwości odebranie w KDW", "Kupiłem ekogroszek 31.07 z dostawą do KDW do tej pory nikt się nie odezwał. Ile można czekać za dostawą?", "My zamówiliśmy ekogroszek do KDW 11 sierpnia i dostarczony został po równych 2 tygodniach", "Ja kupiłem 24.07 i też czekam, ale poinformowano mnie, że niedługo powinien być transport do mnie" - to tylko niektóre wpisy internautów.