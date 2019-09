Protest fizjoterapeutów. Masowe zwolnienia lekarskie

Problemy z umówieniem się do fizjoterapeuty mogą mieć też pacjenci we Wrocławiu, Słupsku, Płocku i Poznaniu. Tam, w niektórych placówkach, na zwolnienie poszło 80 proc. rehabilitantów.

Dbamy o to, żeby grupy zawodowe, które są najniżej uposażone dostały to, o co postulują. Wielu przedstawicieli tych zawodów zarabia na rękę miesięcznie 1800 złotych - mówi Tomasz Dybek, prezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, cytowany przez RMF 24.