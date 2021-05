Protest pielęgniarek. Maleją szanse na porozumienie z rządem

nikto 23 min. temu zgłoś do moderacji 0 6 Odpowiedz

Niech się wezmą za robotę, na jesieni bliska mi osoba leżała w szpitalu, one nic robią, podległe są lekarzowi jak niewolnice, pacjent umierał chorował na covid, na moja prośbę , żeby weszła do pacjenta co się dzieje i nic nie zrobiła nic mu w niczym nie pomogła, nie zawołała lekarza na pomoc, bo chyba miała przykazane , żeby nie wzywać, i 100% dodatku za co, żeby siedzieć i strugac pozory , że się jest. Złamanego grosza bym nie dała, śłużba zdroiwa, powinna być częściowo odpłatna i pacjent powinien wybierać szpital i lekarza , kto ma go leczyć. resztę wygnać na cztery wiatry.