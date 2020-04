Protesty na granicy. Premier Brandenburgii przekonuje do złagodzenia restrykcji

"Wpuśćcie nas wreszcie do domów i do pracy!" - pod takimi hasłami od piątku protestują mieszkańcy pogranicza polsko-niemieckiego .

To gigantyczny problem dla Polaków, którzy codziennie dojeżdżają do pracy w Niemczech. A szacuje się, że takich osób może być nawet kilkadziesiąt tysięcy. Od kiedy rząd wprowadził nowe obostrzenia, tacy pracownicy stanęli przed wyborem - albo mogli pozostać w Polsce, ale stracić źródło dochodu, albo przenieść się do Niemiec - i stracić kontakt z bliskimi.