Przekop Mierzei Wiślanej. Wszystko już jasne: wydobycie bursztynu nieopłacalne

Kapitan 2 godz. temu zgłoś do moderacji 13 6 Odpowiedz

Zaraz do rady nadzorczej przekopu wrzucą krewnych Sasina i trzeba będzie do tych obecnych 2 miliardów dodać kolejne 2. A na koniec się okaże, że co najwyżej da się tam przepłynąć na dmuchanym materacu.