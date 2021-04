Automaty na paczki od Aliexpress pojawiły się w Warszawie. Niektóre po chwili zniknęły

W Warszawie pojawia się coraz więcej "alimatów" - automatów na przesyłki ustawianych przez chińskiego operatora. Docelowo mają funkcjonować podobnie do paczkomatów InPost. Niebieskie maszyny są mniejsze. Można z nich odebrać tylko paczki zamówione przez chińską platformę Aliexpress. Zamówienie ma dotrzeć do odbiorcy w ciągu 15 dni.

Automat jest, a później go nie ma

Skontaktowaliśmy się z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za stawienia w Polsce niebieskich maszyn Cainiao. - Było kilka takich lokalizacji, w których urządzenia były instalowane, a później demontowane. To się zdarza , ale do tej pory zawsze przed oficjalna aktywacją urządzenia, więc nie ma to wpływu na nasze usługi. Mamy bardzo ambitne plany co do aktywacji sieci urządzeń - ogromne ilości i bardzo ograniczony czas - komentuje Piotr Kocoń, prezes spółek Świat Przesyłek i SP Express.