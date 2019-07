Przygnębiające zdjęcie z lasu. Tak wyglądają pyszne owoce

Nadleśnictwo Oława z dolnośląskiego (należące do Lasów Państwowych) opublikowało na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie wysuszonej na wiór borówki. To pokazuje, że susza w kraju nadal zagraża bezpieczeństwu lasów, a groźba pożarów jest bardzo wysoka.

Decyzją oławskich nadleśniczych, do końca lipca wprowadzony został zakaz wstępu do lasów należących do Nadleśnictwa Oława. W tym czasie nie można spacerować po lesie, jeździć po nim rowerem czy choćby zbierać jagód.

W sumie aż cztery podwrocławskie nadleśnictwa ogłosiły zakaz wejścia do lasów. Obok Nadleśnictwa Oława są jeszcze: Oborniki Śląskie, Oleśnica i Żmigród. W nadleśnictwach Oborniki Śląskie i Oława zakaz obowiązuje do odwołania, w Żmigrodzie i Oleśnicy - do 31 lipca.

"Sytuacja z wodą w lasach jest tego roku tragiczna, nie poprawiły jej wcale niedawne nawałnice, bo ich deszcz w szybkim tempie spłynął powierzchniowo. W związku z utrzymującymi się warunkami pogodowymi zdecydowaliśmy się wprowadzić zakaz wstępu do lasów na terenie całego nadleśnictwa. Zakaz będzie obowiązywał od dziś czyli od 3 lipca do 31 lipca 2019 roku. W zależności od panujących warunków będzie on skrócony lub wydłużony. Apelujemy o ostrożność w obchodzeniu się z ogniem, nie mamy ostatnio dnia bez alarmu" - informuje Nadleśnictwo Oleśnica Śląska.

Po rekordowo upalnym czerwcu można doznać prawdziwego szoku. W środę rano w wielu miejscach było poniżej 10 stopni Celsjusza. Najbliższe dni nie zapowiadają radykalnej zmiany.

Obecnie jesteśmy skazani na chłód z północnego zachodu. Cały czas znajdujemy się w zimniejszej masie powietrza atlantyckiego, stąd temperatury w ciągu dnia oscylować będą w najbliższym czasie w okolicach 20 stopni - pisze dla Wirtualnej Polski bloger pogodowy Jarosław Turała.

Polskę ogarnęła susza rolnicza, która panuje już na 28 proc. gruntów ornych. Występuje praktycznie we wszystkich z województw. Według oficjalnego komunikatu Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego, w maju oraz czerwcu susza rolnicza nie występowała jedynie w na Podkarpaciu i w Małopolsce.

Skutkiem suszy może być wzrost cen produktów spożywczych. Najnowsze dane GUS pokazują, że w czerwcu ceny żywności były o 5,7 proc. wyższe niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Z kolei dane dotyczące inflacji na maj 2019 ukazują, że warzywa były aż o 22,6 proc. droższe niż w 2018. Nic nie wskazuje na to, by w najbliższych miesiącach sytuacja miała się zmienić.

