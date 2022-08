Psychologia reklamy - co sprawia, że reklama jest skuteczna?

Psychologia reklamy - co to takiego?

Jaka jest rola psychologii w reklamie?

Kiedy słyszymy o psychologii w reklamie, pierwsze co przychodzi nam na myśl, to wykorzystywanie popularnych sztuczek marketingowych. "Ostatnia szansa na zakup", czy też "Mamy dzisiaj rabat tylko dla Ciebie, który wygaśnie za 5 godzin". W tym wypadku mamy do czynienia z regułą niedostępności. Niedostępność budzi w nas większe zainteresowanie i pożądanie danego produktu , dlatego poprzez hasła mówiące o tym, że promocja lub rabat zaraz się skończy, czujemy presję i w efekcie możemy być bardziej skłonni do zrobienia zakupów.

W psychologii reklamy duże znaczenie mają również kolory wykorzystywane w kreowaniu produktu i kampanii marketingowej. Kilka lat temu podczas eksperymentu Google przebadało 50 odcieni koloru niebieskiego i udowodniono wówczas, że odcień błękitu najbardziej skłaniał konsumentów do kliknięcia w "button". Liczne badania wskazują na to, że pewne kolory związane są z odczuwaniem niektórych emocji. Czerwony przykładowo pobudza apetyt, złoto sugeruje prestiż i towar z wyższej półki, żółty kolor zaś przykuwa uwagę . Dobór odpowiednich kolorów w strategii marketingowej ma zatem również za zadanie wpłynąć na decyzję zakupowe konsumentów.

Psychologia reklamy bardzo często stosuje również tzw. efekt halo, efekt aureoli. Mamy z nim do czynienia, gdy widzimy w reklamach znane osoby, które cechują się elegancją i profesjonalizmem, co wzbudza w nas zaufanie. Z efektem halo spotkamy się też w reklamach np. suplementów diety, gdzie na reklamie zobaczymy lekarza ubranego w medyczny strój. W rzeczywistości jednak nie jest to lekarz, a aktor, który w stroju lekarza wydaje się być profesjonalistą, który wzbudza nasze zaufanie, a my sami jesteśmy bardziej skłonni do zakupu danego suplementu.