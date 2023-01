Putin pogrążył Rosję w mroku. "Są zastraszani jak zwierzęta"

Trzy białe zajączki na torcie noworocznym przywódcy grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna trzymają czarne młoty kowalskie. Nie są to jednak zwykłe młotki. Przypominają narzędzie, którym członek grupy Wagnera rozbił głowę Jewgienijowi Nużynowi, rosyjskiemu żołnierzowi, który trafił do ukraińskiej niewoli, a następnie został porwany przez Rosjan. Nużin chciał walczyć po stronie Kijowa, dlatego przeprowadzono na nim brutalną egzekucję. W ten sposób kremlowscy najemnicy zapowiedzieli nową erę w putinowskiej Rosji. Erę żelaza. Co to oznacza?