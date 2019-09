Rada Polityki Pieniężnej. Groźba galopującej inflacji nie wpłynie na działania instytucji

Rada polityki pieniężnej. Czy zapowiedzi rządu spowodują "tąpnięcia" w gospodarce?

Jak podkreślił Jerzy Żyżyński z RPP, na razie nie ma przesłanek, by obawiać się, że podwyższenie pensji minimalnych doprowadzi do masowego upadku firm i "tąpnięcia" całej polskiej gospodarki. Jego zdaniem pomysł, żeby podwyższyć najniższą płacę, ma jakby doprowadzić do tego, by "wyrwać" trochę więcej dla ludzi.