Raport o inflacji. NBP podnosi prognozy na kolejne dwa lata

Jak co kwartał Narodowy Bank Polski opublikował specjalny raport poświęcony inflacji. Najnowsze opracowanie jest tym ważniejsze, że pojawia się w trudnym momencie. Wzrost cen przyspieszył do tego poziomu, że pierwszy raz od 2012 roku inflacja przekroczyła cel NBP . W czerwcu wyniosła 2,6 proc.

Pierwsze komentarze ekonomistów bankowych mówiły o tym, że możliwy jest dalszy wzrost inflacji do 3, a nawet 3,5 proc. (górna granica akceptowana przez NBP ). Pojawiła się też prognoza Santandera, w której eksperci nie wykluczyli dojścia inflacji do 4 proc. na początku przyszłego roku.

Jak sytuację ocenia NBP? "Przy założeniu braku zmian stóp procentowych inflacja w horyzoncie projekcji przyśpieszy, pozostając jednak w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego (do 3,5 proc. - przyp. red.). W kierunku wzrostu inflacji cen konsumenta będą oddziaływać rosnące koszty pracy i relatywnie silna presja popytowa w polskiej gospodarce , która swoje maksymalne natężenie osiągnie w przyszłym roku" - czytamy w raporcie NBP.

W porównaniu z raportem sprzed trzech miesięcy w górę poszły prognozy średniej inflacji w tym roku - z 1,7 do 2 proc. W 2020 ma wzrosnąć do 2,9 proc. (poprzednio NBP szacował 2,7 proc.). Dopiero w 2021 roku jest szansa, że podwyżki lekko przyhamują do 2,6 proc. (poprzednio 2,5 proc.).