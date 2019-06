Inflacja może przekroczyć 3 procent. Już jest powyżej celu NBP

W czerwcu ceny były średnio o 0,3 proc. wyższe niż w maju i o 2,6 proc. wyższe niż rok wcześniej - wynika ze wstępnych wyliczeń GUS . Ekonomiści spodziewają się, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii podniosła się do 1,8-1,9 proc. - najwyższego poziomu od 2012 roku.

Analitycy podkreślają, ze ceny żywności rosną w bieżącym roku wyraźnie szybciej od sezonowego wzorca. Wskazują, że czerwiec był zazwyczaj miesiącem spadku cen w tej kategorii w ujęciu miesięcznym. Część ekonomistów spodziewa się, że pod koniec 2019 roku inflacja może wzrosnąć w okolice 3 proc. Co więcej, ryzyko podwyżek cen energii może wywindować inflację powyżej 3,5 proc. na początku 2020 roku.

Co dalej z cenami prądu?

Rosnąca inflacja powinna niepokoić nie tylko konsumentów. Pierwszy raz od 2012 roku przebiła cel NBP (2,5 proc.) i jeśli sprawdzą się prognozy, zbliży się do górnej granicy akceptowanej przez bank centralny.

"W czerwcu ponowny wzrost inflacji bazowej to zapewne kombinacja czynników jednorazowych (np. silniejsze w górę odreagowanie cen biletów lotniczych), utrzymujące się oddziaływanie efektów popytowych i wzrostu kosztów działania firm oraz efektu niskiej bazy odniesienia sprzed roku. Dodatkowo w kierunku wyższego wskaźnika inflacji bazowej mógł oddziaływać wzrost opłat w łączności (medialne informacje nt. wzrostu cen jednego z operatorów telefonii)" - ocenia główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

Zastrzega, że lekka niespodzianka inflacyjna w czerwcu nie daje przesłanek do korekty dotychczasowego scenariusza inflacyjnego. Podtrzymuje ocenę, że do października wskaźnik inflacji będzie kształtował się w okolicach 2,5 proc., by na koniec roku osiągnąć poziom 3,0 proc.