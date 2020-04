Rating Polski a koronawirus. Czas na werdykt S&P

Ostatni dzień roboczy przed świętami teoretycznie powinien upłynąć dosyć spokojnie. Warszawska giełda i główne parkiety Europy oraz USA mają wolne. Mimo to inwestorzy powinni zachować czujność. W najbliższych godzinach S&P, a więc jedna z trzech największych na świecie agencji ratingowych, może zaktualizować ocenę Polski.

Dlaczego jest to ważne? Ewentualna zmiana ratingu to istotny sygnał dla inwestorów z całego świata, jaka jest wiarygodność i wypłacalność danego kraju. Ma znaczenie m.in. dla instytucji, które kupują obligacje skarbowe, a więc de facto pożyczają pieniądze polskiemu rządowi. A te w obliczu walki z koronawirusem i zapowiedzianej tarczy antykryzysowej są teraz niezwykle potrzebne.

Przykładowo, obniżka perspektywy ratingu lub - co gorsza - samego rankingu, przełożyłaby się na trudniejsze i bardziej kosztowne pożyczanie pieniędzy przez rząd. Konsekwencją byłby też odpływ kapitału z polskiej giełdy czy osłabienie złotego.

"Uważamy, że komunikat S&P będzie w większym stopniu niż ostatnia ocena Fitch uwzględniał negatywny wpływ epidemii COVID-19 na tempo wzrostu gospodarczego i sytuację w finansach publicznych. Agencja najprawdopodobniej zwróci uwagę na wysokie ryzyko zawieszenia stabilizującej reguły wydatkowej w bieżącym roku, co może przyczynić się do pogorszenia oceny wiarygodności kredytowej Polski w przyszłości" - oceniają ekonomiści Credit Agricole.

Oczekują jednak, że S&P na razie utrzyma rating i jego stabilną perspektywę na niezmienionym poziomie. Przypomnijmy, że jest on na poziomie "A-" (siódma ocena w 22-stopniowej skali).

O tym, że zagrożenie cięć ratingów jest realne, świadczy choćby ostatnia obniżka oceny wiarygodności Wielkiej Brytanii. Fitch do noty "AA" dodał minus, jako powód podając pogorszenie stanu finansów publicznych z powodu wpływu pandemii koronawirusa. Nałożyły się na to jednak problemy związane z brexitem.

Koronawirus. Francja gotowa do nacjonalizacji firm

Z drugiej strony eksperci amerykańskiej agencji wysyłają sygnały, że na poziomie największych polskich spółek ratingi są obecnie wystawione na próbę. W tym tygodniu Pekao i PZU dostały ostrzeżenie w postaci obniżki perspektywy. Nie jest to jeszcze nawet żółta kartka, bo status widniejący przy ich ratingach to "stabilna" (wcześniej była "pozytywna"), ale jednak jest to jakiś sygnał.