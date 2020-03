Rating Polski. Agencja Moody's nie zmienia oceny

Agencja Moody's nie zaktualizowała 13 marca aktualizacji oceny kredytowej Polski. To oznacza, że długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal znajduje się na poziomie "A2", jego perspektywa jest stabilna

W 21-stopniowej skali wiarygodność i wypłacalność Polski jest oceniana na sześć (im wyższy stopień tym gorzej). To plasuje nasz kraj na tym samym poziomie co Irlandia czy Słowacja. Wyprzedzamy za to m.in. takie kraje jak: Włochy, Portugalia, Rosja czy Hiszpania.