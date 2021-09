Rekompensaty dla przedsiębiorców za stan wyjątkowy. Rząd podał szczegóły

- Chcemy, by było to 65 proc. przychodu za ostatnie trzy miesiące, w których stan wyjątkowy jeszcze nie obowiązywał, a więc czerwiec, lipiec i sierpień - powiedział minister Mariusz Kamiński. - Chcemy, by jak najszybciej te pieniądze dotarły do przedsiębiorców - dodał premier Morawiecki, mówiąc o rekompensatach, które mają trafić do przedsiębiorców działających na terenach objętych stanem wyjątkowym.