Rekonstrukcja rządu już jest faktem. Sasin najbogatszy, Dworczyk najbiedniejszy wśród nowych ministrów Mateusz Ratajczak 2 godziny temu (aktualizacja 21 minut temu ) (PAP) Rekonstrukcja rządu już jest faktem. Sasin najbogatszy, Dworczyk najbiedniejszy wśród nowych ministrów (Fot: Leszek Szymański) rekonstrukcja Money.pl sprawdził oświadczenia majątkowe przyszłych ministrów. Co w nich znajdujemy? Przede wszystkim kredyty i pożyczki.

Nowy wicepremier Jacek Sasin z majątkiem wartym ponad 700 tys. zł jest najbogatszym nowym członkiem rządu. Niewiele mniej ma Bożena Borys-Szopa, która dołączy do ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak wynika z analizy money.pl dysponuje majątkiem wartym około 600 tys. zł.

Blisko pół miliona zgromadził również nowy minister edukacji narodowej - Dariusz Piontkowski. Zagadką jest majątek Mariana Banasia - jego ostatnie oświadczenie jest z 2016 roku i wciąż jest pod kontrolą CBA.

Najmniej zgromadził Michał Dworczyk, nowy minister bez teki w rządzie Mateusza Morawieckiego. W oświadczeniu nie wpisał ani domu, ani mieszkania, ani oszczędności, ani samochodu. Ma za to kredyt, w 2007 roku pożyczył w banku 210 tys. franków.

Elżbieta Witek - nowa minister spraw wewnętrznych i administracji

Jak wynika z szacunków money.pl Elżbieta Witek nie może się pochwalić dużym majątkiem. W sumie to około 220 tys. zł. Oszczędności przyszłej minister to 10 tys. zł Do tego na jej majątek składa się mieszkanie o powierzchni 63 metrów kwadratowych. Nowa szefowa resortu spraw wewnętrznych i administracji szacuje, że lokal wart jest około 170 tys. zł.

Na majątek Witek składa się również prawo do połowy lokalu mieszkalnego - to spadek po teściach. W garażu Elżbiety Witek stoi Mitsubishi Colt z 2001 roku. Auto w tej chwili warte jest około 12 tys. zł.

Jacek Sasin - nowy wicepremier

Z finansami zdecydowanie lepiej radzi sobie nowy wicepremier – Jacek Sasin. Zgromadził on około 42 tys. zł oszczędności. Do tego ma papiery wartościowe (polisa) na kwotę 127 tys. zł. Jego majątek tworzy również dom o powierzchni 187 m kw., który wart jest około 650 tys. zł. Do tego dochodzi działka za 450 tys. zł oraz kolejna za 750 tys. zł. Sasin zaznacza jednak, że jest właścicielem tylko 1/3 domu i gruntów. W garażu z kolei stoi pięcioletnia Skoda Octavia, warta dziś około 52 tys. zł. Łącznie to około 700 tys. zł majątku.

Nowy wicepremier ma na koncie również kilka kredytów. I tak musi oddać 38 tys. franków szwajcarskich z tytułu kredytu hipotecznego. Do tego również ma drugą pożyczkę - do spłaty pozostało 138 tys. zł. Wicepremier płaci również raty za zakup samochodu. Do spłaty ma 46 tys. zł. To jednak nie koniec zobowiązań Jacka Sasina. Zwraca on wciąż pożyczkę z Sejmu. Wziął 25 tys. zł, ma do spłaty 19 tys. zł. W sumie zobowiązania wynoszą dziś 348 tys. zł.

Bożena Borys-Szopa - nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Majątek nowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej? Jak wynika z szacunków money.pl zgromadziła wspólnie z mężem około 603 tys. zł. Bożena Borys-Szopa zgromadziła do tej pory 33 tys. zł oszczędności. Może pochwalić się również dwiema nieruchomościami.

Jedna to dom o wartości około 250 - 300 tys. zł, które nowa minister odziedziczyła w spadku po rodzicach. Nieruchomość ma powierzchnię tylko 76 m kw. Borys-Szopa ma również mieszkanie o powierzchni 61 m kw., które wycenia na 150 - 190 tys. zł. Ta nieruchomość w połowie należy do małżonka nowej minister. W garażu nowej szefowej resortu stoi Mazda CX-3 z 2017 roku. To samochód wart około 80 tys. zł. Innych składników majątku Borys-Szopa nie ma.

Ma za to do spłaty pożyczkę sejmową do spłacenia. W 2017 roku pożyczyła z funduszu świadczeń socjalnych dla posłów 25 tys. zł.

Dariusz Piontkowski - nowy minister edukacji narodowej

Nowym ministrem edukacji narodowej został Dariusz Piontkowski, dotychczasowy wiceminister i poseł. Jak wynika z jego ostatniego oświadczenia majątkowego, ma oszczędności warte 200 tys. zł. Do tego również obligacje wartościowe skarbu państwa i oszczędności emerytalne o wartości 24 tys. zł.

Majątek nowego ministra tworzy również mieszkanie o powierzchni 48 metrów kwadratowych, które warte jest około 190 tys. zł. Piontkowski ma również udziały w dwóch innych lokalach – odziedziczył je w spadku. Udziały warte są w sumie 50 tys. zł. Piontkowski jest również właścicielem działki rekreacyjnej o wartości 16,5 tys. zł. W garażu stoi z kolei dziesięcioletnia Toyota Rav4 o szacowanej wartości 30 tys. zł. W sumie jego majątek to blisko pół milionów złotych.

Marian Banaś - nowy minister finansów

Brak aktualnych oświadczeń majątkowych i kontrola CBA na głowie - to podsumowanie finansów nowego szefa resortu finansów Mariana Banasia. Dotychczasowy wiceminister i szef Krajowej Administracji Skarbowej zastąpi Teresę Czerwińską, która odchodzi z rządu.

Jak radzi sobie z finansami Marian Banaś, nowy szef resortu odpowiedzialnego za budżet państwa? To w tej chwili trudne do zweryfikowania. Głównie przez działania samego zainteresowanego.

Nowy minister ujawnił do tej pory jedynie oświadczenia majątkowe jedynie za 2015 i 2016 rok. Dokumentów za 2017 rok nie ma, oświadczenia za 2018 rok również. Na stronach resortu finansów nie ma żadnego aktualnego dokumentu o stanie jego majątku.

Z ostatniego aktualnego oświadczenia majątkowego Mariana Banasia wynika, że ma spore oszczędności. W sumie zgromadził ponad pół miliona złotych. Uzbierał wtedy również 5 tys. dolarów oraz tysiąc euro.