Rekonstrukcja rządu: Marian Banaś nowym ministrem finansów. Jego prywatny majątek... kontroluje CBA

Jak radzi sobie z finansami Marian Banaś, nowy szef resortu odpowiedzialnego za budżet państwa? To w tej chwili trudne do zweryfikowania. Głównie przez działania samego zainteresowanego.

Nowy minister ujawnił do tej pory jedynie oświadczenia majątkowe jedynie za 2015 i 2016 rok. Dokumentów za 2017 rok nie ma, oświadczenia za 2018 rok również. Na stronach resortu finansów nie ma żadnego aktualnego dokumentu o stanie jego majątku. Jest za to informacja, że Marian Banaś "uprawia sport, z zamiłowania jest trenerem karate".

Z ustaleń WP wynika, że funkcjonariusze sprawdzają m.in. transakcję sprzedaży kamienicy, którą Banaś wynajmował pod usługi hotelowe. To nieruchomość o powierzchni 400 m2, położona w Krakowie.

Ówczesny wiceminister, a od dziś również minister, w poprzednich latach deklarował dochód z tego tytułu w wysokości ok. 40 tys. zł rocznie. W oświadczeniu majątkowym z 2016 roku Banaś deklarował, że kamienicę sprzeda (zawarł już wtedy umowę przedwstępną). Czy tak faktycznie się stało i ile zarobił na sprzedaży - tego nie wiadomo, bo nie ujawnił oświadczenia majątkowego za kolejne lata.

Dodatkowo sprawdzane mają być też działki należące do wiceministra. W 2015 roku posiadał dwie o powierzchni 370 i 380 metrów kwadratowych. By pod koniec 2016 roku w oświadczeniu była już tylko jedna działka - o powierzchni 3600 m.kw. Do tej pory Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Ministerstwo Finansów nie poinformowały o wynikach kontroli. Ministerstwo Finansów nie udostępniło również nowych oświadczeń Mariana Banasia.