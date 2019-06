Rekonstrukcja rządu. Oto nowa minister rodziny: Bożena Borys-Szopa, czyli emerytka z sejmową pożyczką do spłaty

Bożena Borys-Szopa jest wieloletnim samorządowcem, do krajowej polityki na dobrą sprawę wpadła dopiero w 2015 roku. Z list PiS została wybrana posłanką. W przeszłości była głównym inspektorem pracy w latach 2006 i 2008 oraz ministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przez pewien czas pełniła również funkcję doradcy Prezydenta RP ds. społecznych oraz prawa pracy i bhp.

Właśnie została nowym szefem resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Na stanowisku zastąpi Elżbietę Rafalską , która wyjeżdża do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego.

Majątek nowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej? Jak wynika z szacunków money.pl zgromadziła wspólnie z mężem około 603 tys. zł. Mówiąc wprost: do najbogatszych ministrów nie należy.

Bożena Borys-Szopa zgromadziła do tej pory 33 tys. zł oszczędności. Może pochwalić się również dwiema nieruchomościami.

Jedna to dom o wartości około 250 - 300 tys. zł, które nowa minister odziedziczyła w spadku po rodzicach. Nieruchomość ma powierzchnię tylko 76 metrów kwadratowych. Borys-Szopa ma również mieszkanie o powierzchni 61 metrów kwadratowych, które wycenia na 150 - 190 tys. zł. Ta nieruchomość w połowie należy do małżonka nowej minister. W garażu nowej szefowej resortu stoi Mazda CX-3 z 2017 roku. To samochód wart około 80 tys. zł. Innych składników majątku Borys-Szopa nie ma.