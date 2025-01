Rekordowe zakupy NBP. Mamy tony złota

W 2024 r. Narodowy Bank Polski powiększył rezerwy złota o 89,55 ton, osiągając 448,2 ton. To przybliża NBP do Europejskiego Banku Centralnego, który posiada 506,5 ton kruszcu - informuje serwis bankier.pl. Celem NBP jest, by złoto stanowiło 20 proc. rezerw walutowych Polski.