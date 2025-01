Rekordowy wzrost sprzedaży amerykańskiej broni w 2024 roku. Są nowe dane

Bezpośrednia sprzedaż amerykańskich firm zbrojeniowych wzrosła do 200,8 miliarda dolarów w roku fiskalnym 2024, w porównaniu do 157,5 miliarda dolarów w roku 2023. Transakcje realizowane za pośrednictwem rządu USA osiągnęły wartość 117,9 miliarda dolarów, co oznacza wzrost z 80,9 miliarda dolarów w poprzednim roku.