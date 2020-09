Rekordy zakażeń. Jak wygląda sytuacja u naszych sąsiadów? (WYKRESY)

Z danych na 29 września wynika, że w Polsce mamy 1326 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, łącznie to 89 962 od początku pandemii. Patrzymy po naszych sąsiadach, znacznie gorzej jest w Czechach i na Ukrainie.

Czechy liczą nieco ponad 10,6 mln obywateli, czyli blisko cztery razy mniej niż Polska, a liczba nowych zakażeń z ostatniej doby to 1287. Czyli tak, jakby w Polsce dziennie przybywało ponad 4 tys. chorych.

Obejrzyj: Ponowne zamrożenie gospodarki? "Nie zachęcam"

Na Słowacji ostatniej doby odnotowano 231 nowych przypadków COVID-19 (w kraju tym żyje 5,4 mln obywateli). Ostatni tydzień to średnio 400 nowych przypadków dziennie.

Nie lepiej jest na Litwie. Najnowsze dane mówią o 105 nowych przypadkach koronawirusa, a łączna liczba zachorowań zbliża się do 4,6 tys.

To może nie robić wrażenia, ale kraj liczy zaledwie 2,8 mln obywateli. Gdyby porównać to z Polską, to tak jakby u nas odnotowywano ponad 1400 przypadków dziennie.