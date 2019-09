Resort chce wpuścić hulajnogi elektryczne na chodniki. Miasta są stanowczo przeciwne

Dziś kończą się konsultacje projektu zmian w prawie o ruchu drogowym, który ma "ucywilizować" posługiwanie się hulajnogami elektrycznymi. Aktualnie nie ma żadnych zasad regulujących korzystanie z nich, więc użytkownicy jeżdżą wedle uznania - po jezdni, ścieżce rowerowej lub chodniku. A biorąc pod uwagę, że hulajnogi mogą się rozpędzać nawet do 30 km/h, stanowią realne zagrożenie dla pieszych. I nie jest to niebezpieczeństwo hipotetyczne, bo każdego dnia na urazówki trafiają ofiary zderzenia z pędzącą chodnikiem hulajnogą. Lub sami użytkownicy, którzy nie zawsze radzą sobie z rozpędzonym urządzeniem.

Miasta zrzeszone w Związku Miast Polskich uważają, że zmiany proponowane przez resort mają charakter kosmetyczny i nie poprawią bezpieczeństwa. Główny zarzut dotyczy tego, że projekt dopuszcza możliwość jazdy po chodniku. Resort uznał, że użytkownicy e-hulajnóg powinni korzystać z dróg rowerowych lub jezdni na ulicach, na których maksymalna dopuszczalna prędkość to 30 km/h. Tyle tylko, że sieć ścieżek rowerowych nie jest zbyt rozwinięta, mało też jest ulic, na których obowiązują tak daleko idące ograniczenia prędkości. W konsekwencji – hulajnogi nadal będą jeździły po chodnikach – punktuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Władze Warszawy życzą sobie, by e-hulajnogi nie miały prawa korzystania z chodników. Inne wady wskazane przez stołeczny ratusz to m.in. brak określenia warunków technicznych (np. dotyczących oświetlenia) dla e-hulajnóg. Urzędników martwi też brak regulacji w temacie parkowania – tak by raz na zawsze skończyły się obrazki przedstawiające porzucone byle gdzie urządzenia.