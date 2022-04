Rząd ujawnia niewygodną prawdę. Taki będzie deficyt i inflacja w 2022 r.

"Prognozujemy, że w tym roku deficyt sektora zwiększy się do 4,3 proc. PKB w związku z działaniami mającymi na celu łagodzenie skutków inflacji, zmianami w systemie podatkowym, wsparciem dla ukraińskich uchodźców i planowaną wypłatą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów . Z końcem 2022 r. wygaśnie klauzula powrotu do stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), podobnie jak ogólna klauzula wyjścia w UE. Biorąc pod uwagę prowadzoną w UE dyskusję na temat ram fiskalnych oraz sytuację geopolityczną, nie wyklucza się dalszych dostosowań SRW" – czytamy w corocznej Aktualizacji Programu Konwergencji.

Według aktualizacji powyższy " scenariusz makrofiskalny na lata 2023-2025 został opracowany przy założeniu konsolidacji w tempie wynikającym z Paktu Stabilności i Wzrostu , z uwzględnieniem zaleconej przez KE kontroli wydatków bieżących w 2023 r. i priorytetowego traktowania wydatków inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania dla polityki budżetowej , Program zakłada redukcję deficytu do 3,7 proc. PKB i długu do 51,5 proc. PKB w 2023 r. W kolejnych latach prognozowana jest dalsza redukcja odpowiednio do 2,5 proc. PKB i 49,7 proc. PKB w 2025 r.".

Rząd chce zmniejszyć deficyt sektora gg

Rząd przewiduje również, że wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB ulegną obniżeniu z 44,4 proc. w 2022 r. do 42,2 proc. w 2025 r. Natomiast dochody sektora w relacji do PKB spadną z 40,0 proc. do 39,7 proc. w latach 2022-25.