kolega 23 min. temu

Polsko, kraju nieszczęśliwy, gdzie wypruwasz sobie żyły, Nie masz prądu, nie masz gazu dzięki chłopcom ze Specnazu, ale czy to ich jest wina, czy to wina jest Putina? A jeśli nie ich, to czyja? Kto jest takim prowodyrem, że do wojny pcha Polaków? Czy nasz Premier Morawiecki byłby takim obcych synem? Tego nie da się wykluczyć, kazał dzieci zdalnie uczyć, A ich dziadkom zablokował dostęp do ochrony zdrowia. Umierali tysiącami, w samotności, bez opieki, Ludobójcy się cieszyli, gdy zdychały stare Skrzeki. W Manifeście napisano Bug i Odra, a co w zamian? W zamian bezpieczeństwo będzie, bo nie będzie obcych wszędzie. Tę zasadę już zgwałcono, obce barwy wprowadzono, Poliniacy z Ukropolin, kto was jeszcze ... wychędoży?