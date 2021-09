Luka VAT. Morawiecki chwali się wzrostem ściągalności podatków i uderza w poprzedników

Luka VAT uszczelniona. Morawiecki wylicza

Jak tłumaczył, dowody na to są w wydatkach na drogi, koleje, na politykę społeczną. - To, że dostaliście wsparcie 200 mld zł (w ramach pomocy w czasie pandemii - przyp. red.), było możliwe dlatego, że uszczelniliśmy podatki - wyliczał, zwracając się do przedstawicieli biznesu, z którymi spotkał się z okazji konferencji. Przyznał jednak, że do końca tej luki nie da się zlikwidować, nie jest to możliwe w żadnym kraju.