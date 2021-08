Robert Lewandowski otwiera restaurację. Płaci grosze? Wspólnik odpowiada

W gastronomii brakuje rąk do pracy, sporo osób przebranżowiło się w czasie pandemii i teraz nie ma komu pracować. Dlatego tym, którzy są gotowi do pracy i mają doświadczenie, trzeba zapłacić więcej niż przed pandemią.

Tymczasem w internecie pojawiło się ogłoszenie o pracę: " Dołącz do drużyny NINE's - pierwszej restauracji Roberta Lewandowskiego , otwierającej się w Warzelni na Browarach Warszawskich". Tak prezentują się stawki godzinowe:

Właśnie te stawki wywołały małą burzę w mediach społecznościowych. Na grupach skupiających pracowników gastronomii pojawiły się nawet hasła, że jest to "patogastronomia".

Rzeczywiście, porównując z ofertami konkurencji, stawkę podaną przy stanowisku kucharza można znaleźć w ofertach pracy dla pomocy kuchennych, a czasem i tyle nie wystarczy. Kelnerzy i barmani mogą liczyć na kwoty rzędu 15-22 zł, godzinowe stawki kucharzy raczej zaczynają się od 25-28 zł za godzinę. Choć tu oczywiście w grę wchodzi kwestia doświadczenia i to od niej wiele zależy.

- Oczywiście chciałbym płacić naszym ludziom jak najwięcej. Przeanalizowaliśmy nasze stawki na rynku, nie są one najniższe, a u nas są to kwoty wyjściowe. Są oczywiście miejsca, które płacą więcej, jednak my stawiamy również na osoby z małym doświadczeniem, które będą przechodzić szkolenia. Ich kompetencje wzrosną, a wraz z tym będą więcej zarabiać - mówi nam Trybuchowski. - Okres szkoleń jest oczywiście pełnopłatny i długotrwały. Dajemy szanse wielu osobom, które chcą się uczyć i zdobywać nowe umiejętności - dodaje.